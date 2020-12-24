Патриарх Кирилл предложил русифицировать тексты некоторых церковных таинств

Тексты некоторых церковных таинств и обрядов на церковнославянском языке нуждаются в «разумной русификации». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА «Новости».

«Ни в коем случае нельзя заменять все это современным русским языком, потому что пока мы еще не привыкли слышать нашу разговорную речь в контексте богослужения, да может, к этому и не надо привыкать», — сказал Кирилл.

По словам патриарха, необходимо заменять непонятные слова, делать текст более понятным для присутствующих во время таинств людей.

Но в среде уже посещающих храм, которые все хорошо понимают и знают, ничего делать не нужно, уточнил патриарх.

«Если каждый по своему усмотрению начнет как-то использовать, в том числе, и русские слова в богослужебных текстах, то это не всегда может привести к той цели, которую человек перед собой ставит», — сказал Кирилл.

Патриарх предложил организовать группу специалистов, которые бы занялись этим вопросом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность за пропаганду смены пола среди детей

— В РПЦ не считают Байдена «полноценным» христианином

— Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших от коронавируса