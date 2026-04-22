В Азербайджане вынесли приговор одному из восьми задержанных россиян

Суд в Азербайджане вынес обвинительный приговор россиянину Александру Вайсеро по делу о легализации денежных средств, которые были получены преступным путем. Об этом сообщает агентство АПА.

Сторона обвинения требовала для гражданина России пять лет лишения свободы, однако суд приговорил его к четырем годам.

По информации следствия, Вайсеро, которого задержали наряду с другими россиянами летом прошлого года, действовал в составе организованной группы по предварительному сговору. По версии обвинения, он легализовал 727 тыс. манатов ($427,7 тыс.).

1 июля 2025 года в Баку задержали и отправили под арест восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. По словам матери Вайсеро, ее сын уезжал в Баку как турист.

СМИ писали, что местные адвокаты отказывались работать с россиянами по «политическим мотивам», но в Баку это отрицали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Баку освободили шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»/

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
