Бывший мэр лишился полномочий, проголосовав за повышение собственной пенсии

Экс-мэра Сысерти досрочно лишили мандата из-за голосования за рост своей пенсии
Сысерсткий районный суд Свердловской области досрочно прекратил полномочия депутата местной гордумы и бывшего мэра Сысерти Вадима Старкова, который проголосовал за повышение собственной пенсии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что Старков допустил нарушения законодательства о противодействии коррупции и удовлетворил исковые требования прокурора о досрочном прекращении его полномочий.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Старков может его обжаловать.

Старков был главой Сысерти с июня 2009 года по сентябрь 2013 года. По данным прокуратуры, в марте 2024 года он проголосовал за повышение пенсии лицам, занимавшим должность мэра, за выслугу лет со 100% до 160% и со 135% до 190%, если глава исполнял обязанности два и более срока. Увеличение размера пенсии было предусмотрено в том числе и для Старкова, отметили в ведомстве. При этом он сам не принял мер по предотвращению конфликта интересов, обратили внимание в прокуратуре.

До этого депутата от ЛДПР Юрия Напсо исключили из состава Госдумы за двухлетний прогул. С апреля 2023 года он «периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе». Речь шла не только о пленарных заседаниях, но и о работе в комитетах, а также встречах с избирателями.

Ранее якутского депутата Иванова лишили мандата после внесения в реестр иноагентов.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
