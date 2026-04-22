Бывший мэр лишился полномочий, проголосовав за повышение собственной пенсии

Сысерсткий районный суд Свердловской области досрочно прекратил полномочия депутата местной гордумы и бывшего мэра Сысерти Вадима Старкова, который проголосовал за повышение собственной пенсии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что Старков допустил нарушения законодательства о противодействии коррупции и удовлетворил исковые требования прокурора о досрочном прекращении его полномочий.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Старков может его обжаловать.

Старков был главой Сысерти с июня 2009 года по сентябрь 2013 года. По данным прокуратуры, в марте 2024 года он проголосовал за повышение пенсии лицам, занимавшим должность мэра, за выслугу лет со 100% до 160% и со 135% до 190%, если глава исполнял обязанности два и более срока. Увеличение размера пенсии было предусмотрено в том числе и для Старкова, отметили в ведомстве. При этом он сам не принял мер по предотвращению конфликта интересов, обратили внимание в прокуратуре.

