Психолог раскрыла причину тренда на оскорбительные видео с педагогами

Школьники могут публиковать оскорбительный контент о своих учителях из-за чувства ненужности и обиды, которое возникло из-за проблем в отношениях с педагогом. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский психолог Наталья Наумова, отметив, что таким образом дети пытаются повысить свою значимость хотя бы в глазах сверстников.

«Дети не должны травить учителей, выкладывать видео с накладкой неприемлемых форм. Если это становится известным, нужно проводить беседы, разбираться, что происходит с детьми, почему они так неуважительно относятся к педагогам. Обратить внимание, как педагоги работают с детьми, почему не выстраиваются доверительные отношения, почему дети хотят делать гадости. Какой человек начинает делать гадости — тот, кто обижен, неуспешен, тот, кто чем-то ранен и хочет отомстить. То есть ребенок чувствует себя непринятым, ненужным, неважным в школе, и для того, чтобы ему хоть как-то хотя бы в глазах своих одноклассников стать посильнее, получше, поинтересней, поважнее, необходимо высмеять учителей. Не всех учителей ведь выставляют в таком виде, а каких-то конкретных. Возможно, этот учитель недостаточно вежлив с детьми, не умеет держать свои границы. Возможно, ребенок чувствует, что не справляется по этому предмету, или преподаватель излишне придирчив», — сказала она.

Наумова уточнила, что подобные тренды становятся массовыми, поскольку дети повторяют друг за другом, поэтому важно создавать условия, в которых ребенок чувствовал себя успешным и не был слишком загружен.

«Ранее учителя подвергались критике и в различных соцсетях, и до их появления дети могли обсуждать во дворах то или иное поведение педагога. Сейчас, когда у нас это подсвечено, необходимо подходить к вопросу массово и на уровне министерства образования решать вопрос, почему так много детей недовольны учителями, почему учителя так сильно перенапряжены, не дана ли детям непосильная нагрузка образовательная, не слишком ли дети у нас перегружены и не имеют отдыха. Нам важно замечать, что происходит с нашими детьми, нашими педагогами и помогать им выстраивать уважительные рабочие отношения так, чтобы у каждого ребенка был успех. И, конечно же, важно, чтобы авторитет учителя был непоколебим», — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что авторитет учителя можно сформировать только уважительным отношением к детям. По мнению психолога, школьники могут «зеркалить» поведение взрослых, поэтому необходимо разобраться, какой пример педагоги им подают.

«Абсолютно каждому педагогу необходима личная психотерапия для того, чтобы триггеры, нерешенные проблемы педагога не выходили в свет во взаимоотношениях с детьми. Тут уже очень сложно разобраться в ситуации, и тут уже заведомо ложная, проигрышная позиция педагога, который пытается через силу, через власть, через страх воспитывать ребенка. Современные дети имеют много способов, чтобы отомстить. И если у нас в диалоге кто-то остался испуганным, обиженным, не решившим свои трудности, то у ребенка ответ может быть через Tik-Tok. Дети проявляют агрессию по отношению к педагогам, а теперь важно понять, что провоцирует такую массовую агрессию, насколько у нас грамотно себя ведут педагоги и какой они пример показывают детям. Важно понимать, что дети зеркалят взрослых. Ни в коем случае не оправдываю поведение такое детей, но и чтобы это остановить, важно разобраться в причинах и поработать с этими причинами», — заключила она.

До этого СМИ писали о распространяющемся в в TikTok тренде, где школьники публикуют видеоролики про своих учителей под аудиодорожку с голосами актеров «Очень странных дел». Ученики монтируют фотографии педагогов под аудиодорожку, включающую как перечисление имен персонажей из сериала, так и нецензурные выражения. В зависимости от звукового фрагмента, на который накладывают фотографию учителя, педагога представляют в негативном или положительном ключе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал тренд «провокацией», за которой стоят украинские спецслужбы. Он призвал владельцев социальных сетей оперативно реагировать на массовое появление такого контента и удалять его.

Ранее депутат Милонов призвал наказать детей, создающих видео с оскорблениями педагогов.