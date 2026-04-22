Работник отеля подмешал туристке вещества и изнасиловал

Путешественница из США подверглась изнасилованию в Индии. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в штате Карнатака. По данным издания, туристка приехала в страну и остановилась на три дня в отеле.

В какой-то момент, когда она находилась в помещении, один из работников, предположительно, подмешал ей в напиток какое-то средство, затем надругался.

После этого американка смогла освободиться только под предлогом поездки к достопримечательностям. Она обратилась в посольство США в Индии.

Как полагают следователи, в произошедшем замешан и владелец. В день инцидента он выключил Wi-Fi в отеле, чтобы изолировать гостью и не позволяя связаться с кем-либо.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, обоих фигурантов арестовали. Представители МИД Индии координируют свои действия с местной полицией.

Женщина тем временем обратилась в больницу, где ей оказывают помощь.

Ранее пьяный мигрант изнасиловал женщину в бытовке в Москве.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!