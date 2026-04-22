ВС России продвинулись близ Славянска

Российские военнослужащие продвинулись в Рай-Александровке близ Славянска
Российские военнослужащие закрепились в Рай-Александровке близ Славянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска закрепились на восточной окраине Рай-Александровки», — говорится в публикации.

Уточняется, что Вооруженные силы России наступают со стороны Никифоровки и Калеников.

21 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о расширении зоны контроля российских войск: с начала года под контроль перешли более 1700 кв. км и 80 населенных пунктов, под контролем вся территория Луганской народной республики. По его словам, наступление ведется на всех направлениях, идут бои за ряд городов, включая Красный Лиман и Константиновку в ДНР. Подробнее о ситуации на фронтах — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем в силовых структурах РФ отмечают, что российские войска с двух сторон подходят к Дружковке — городу в Краматорском районе ДНР, который является одним из ключевых узлов обороны ВСУ в регионе.

Ранее советник главы ДНР сообщил о вывозе администрации Дружковки в полном составе.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
