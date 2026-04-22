Лена Катина о питании своих детей: «Сильно ограничиваю»

Солистка группы «Тату» Лена Катина поделилась, что ограничивает сыновей во вредной еде. Слова певицы передал kp.ru.

По словам Катиной, она старается ограничивать старшего сына в сладостях и другой вредной пище.

«Просит, конечно. Я его сильно ограничиваю. Он умеет оторваться, когда мама этого не видит. Младший еще не знает, что это такое — у него пока только компотик из сухофруктов и то без сахара», — поделилась артиста.

Певица придерживается мнения, что чем позже ребенок впервые попробует вредную еду, тем будет лучше. Поэтому Катина пока не дает младшему сыну сладости, кормя его только фруктовым желе, мармеладом и фруктовыми кусочками. По словам знаменитости, сейчас ее наследник даже не знает, что такое шоколад

Лена Катина родила первого сына от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Певица развелась с отцом ребенка в 2019 году.

18 июня 2022 года солистка «Тату» вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Пара просто расписалась в МФЦ, а затем поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022-го стало известно о беременности певицы, а 11 июля 2023 года у супругов родился Демьян.

Ранее муж звезды «Тату» показал их подросших детей.