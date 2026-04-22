Россиянка выиграла серебро чемпионата Европы

Россиянка Гусалова заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская тяжелоатлетка Зарина Гусалова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.

В весовой категории до 69 кг спортсменка взяла вес в 105 кг в рывке и 127 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 232 кг. Золотую медаль завоевала представительница Белоруссии Сюзанна Володько (237 кг; 108+129), бронзу выиграла немецкая тяжелоатлетка Лиза Швайцер (231 кг; 109+122).

Гусаловой 21 год, теперь она двукратная серебряная медалистка европейских первенств. Также спортсменка — трехкратная чемпионка России.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике выступают 16 российских спортсменов в нейтральном статусе — восемь мужчин и восемь женщин. Турнир продлится до 26 апреля.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) при соблюдении строгих критериев, включая проверку на отсутствие связи с силовыми структурами и поддержки СВО. С января 2026 года для юниоров (до 23 лет) разрешен допуск с флагом и гимном, тогда как для взрослых действует нейтральный статус.

Ранее Ольга Тё завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы.

 
