Путин ждет от Сейшел участия в форуме Россия — Африка

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Республика Сейшелы на высоком уровне примет участие в третьем форуме Россия — Африка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», — сказал Путин в ходе встречи с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини.

Во время беседы Путин также отметил перспективы сотрудничества государств. По его словам, объем торгово-экономических связей России и Сейшельских островов пока скромный, но странам есть над чем работать.

Сейшелы выступают важным партнером Российской Федерации в Африке. Государства связывают давние традиции дружбы и взаимного уважения. Россия и Сейшелы в июне текущего года отметят 50-летие установления дипотношений.

До этого Путин заявил, что поток российских туристов на Сейшельские острова растет, существуют перспективы к дальнейшему увеличению числа отдыхающих.

Ранее яхту российского миллиардера заметили на Сейшельских островах.

 
