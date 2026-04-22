Лавров оценил действия властей ФРГ пословицей «на воре шапка горит»

Лавров: реакция ФРГ на сведения о БПЛА показала, что «на воре шапка горит»

Реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что «на воре и шапка горит». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — сказал он.

Вместе с тем Лавров добавил, что выводы, сделанные российской стороной, неоднократно обсуждались. Данные дискуссии отражают то, что находится в планах у российского руководства, отметил министр.

20 апреля министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева из-за угроз России. Там заявили, что «прямые угрозы России в адрес целей в Германии — это попытка ослабить поддержку Украины». В ведомстве заявили, что российской стороне не удастся «запугать» ФРГ.

До этого Минобороны РФ опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся дроны. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

Ранее Медведев анонсировал возможные удары ВС РФ по объектам в Европе.