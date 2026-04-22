«Не давайте ему нож»: разъяренный из-за ветра кот стал звездой интернета

Смеющаяся хозяйка взяла недовольного кота на руки на ветру и стала звездой интернета

Разъяренный из-за ветра в морду кот стал звездой интернета вместе со своей хозяйкой. Фотографиями кота она поделилась на форуме Reddit.

Женщина опубликовала кадры, на которых держит кота подмышки, а тот щурится, из-за чего выражение морды кажется крайне недовольным.

«Фергюс ненавидит ветер, а мы живем на побережье Шотландии», — подписала снимки она.

Пост быстро набрал популярность и попал в топ просматриваемых публикаций в Reddit. В комментариях пользователи восхищаются внешностью кота, но советуют хозяйке пореже держать его подобным образом — в такой позе животным трудно дышать.

«Не давайте ему нож», «Фергюс мог бы выглядеть более агрессивным шотландцем, только если бы рядом с ним стояла пинта молока, а на голове был клетчатый берет», — пишут комментаторы.

Недавно гуманоидный робот по имени Эдвард Варчоцки стал интернет-звездой в Польше.

Ранее попугай стал звездой сети после погружения в «птичьей» подводной лодке.