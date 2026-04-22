Стало известно, на какой срок США продлили перемирие с Ираном

Белый дом: режим прекращения огня между США и Ираном продлен на 3-5 дней

Режим прекращения огня между США и Ираном продлен всего на 3–5 дней. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.

По мнению президента США Дональда Трампа, Тегерану нужно дополнительное время для представления «единого предложения», на основании которого мирные переговоры в Пакистане могли бы возобновиться.

В случае, если перемирие завершится без достижения соглашения, американский лидер пообещал уничтожить энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана, уточняет телеканал.

Глава Белого дома в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня после того, как иранская делегация отказалась участвовать во втором раунде переговоров в Исламабаде, который был намечен на среду, 22 апреля.

Иранская сторона предупредила, что не собирается признавать продление режима прекращения огня.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

