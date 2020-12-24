МЧС России спасло 2,5 млн человек за 30 лет существования ведомства

Сотрудники МЧС России спасли 2,5 млн человек за 30 лет существования ведомства. Об этом сообщил 24 декабря на пресс- конференции первый замглавы ведомства Александр Чуприян, передает ТАСС.

«За эти годы (30 лет) спасено более 2,5 млн людей. Это ведь солидный город. И в целом мы спасаем за год от 100 до 200 тыс. человек», — сказал представитель министерства.

МЧС России было основано 27 декабря 1990 года. Возглавляет министерство генерал-полковник Евгений Зиничев.

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