В Краснодаре подозреваемые в ограблении банка ранили полицейского

В Краснодаре один полицейский получил ранение во время преследования подозреваемых в ограблении банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ-2112, в котором находилось трое злоумышленников. Правоохранителям удалось загнать их машину в тупик, они остановились. Когда полицейские потребовали прекратить свои противоправные действия, один из подозреваемых произвел не менее двух выстрелов из неустановленного оружия, один из сотрудников ДПС получил огнестрельное ранение правого бедра.

В дальнейшем правоохранителям удалось задержать одного из троих подозреваемых в ограблении банка, им оказался 46-летний приезжий.

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