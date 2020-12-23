Госдума одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб

Государственная дума приняла закон, которым конкретизируется работа СМИ на публичных акциях, вводится запрет на митинги и пикеты у зданий экстренных служб и дается возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС, передает РИА «Новости».

Изменения предлагаются в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Согласно проекту, предлагается ввести запрет на проведение публичных мероприятий около зданий экстренных служб.

Документ предусматривает продление трехдневного срока рассмотрения уведомления о проведении акций, если третий день выпадает на праздничный день.

Проектом предлагается, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, то организатору акции предложат перенести время его проведения.

Кроме того, в документе уточняется порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. Так, журналисты не имеют права принимать непосредственное участие в акциях и обязаны использовать на публичном мероприятии «знак» представителя СМИ.

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