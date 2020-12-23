Каждый сотый житель земли заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои подсчеты.

По данным агентства, число зараженным коронавирусом во всем мире.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 77,95 млн человек, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей,

Таким образом, доля заразившихся составляет более 1% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7,795 млрд человек по состоянию на середину года.

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