В Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Карина Казанцева
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В Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по полицейским и сотрудникам пограничной полиции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.
«Подозреваемый выстрелил из оружия типа «Карло» по посту охраны полиции. Полицейские и бойцы пограничной полиции в Старом городе погнались за террористом», — сообщила полиция.
Подчеркивается, что нападавший «нейтрализован».
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