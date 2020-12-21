В Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по полицейским и сотрудникам пограничной полиции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Подозреваемый выстрелил из оружия типа «Карло» по посту охраны полиции. Полицейские и бойцы пограничной полиции в Старом городе погнались за террористом», — сообщила полиция.

Подчеркивается, что нападавший «нейтрализован».

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