ВОЗ: в Великобритании и ЮАР выявлены разные мутации коронавируса

Обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике (ЮАР) мутации коронавируса не связаны между собой, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мутация вируса в ЮАР была выявлена в то же время, что и мутация в Великобритании, напомнила Ван Керхове.

«Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант», — добавила она.

Ранее некоторые страны, в том числе Россия, сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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