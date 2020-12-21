Экспертиза признала невменяемым застреленного силовиками екатеринбуржца

Экспертиза признала невменяемым застреленного силовиками Владимира Таушанкова, обвиняемого в хищении обоев в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката родителей погибшего Алексея Бушмакова.

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге произошел штурм квартиры, в которой закрылся подозреваемый в краже обоев из магазина. Мужчина оказал сопротивление бойцам СОБРа, его застрелили. В руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

«Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Соответственно, следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело», — сказал адвокат.

По его словам, родители погибшего подписали отказ. В результате дело будет направлено в прокуратуру, а затем в суд.

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