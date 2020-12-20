Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Полина Рутковская
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За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число летальных исходов COVID-19 в столице увеличилось до 10 469, следует из данных оперштаба.
За все время пандемии в России выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 50 тысяч — с летальным исходом.
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