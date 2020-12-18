Сто человек эвакуированы из-за пожара в здании на севере Москвы
Ник Пригоров
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Около 100 человек было эвакуированы после возгорания здания Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Уточняется, что площадь пожара составила около 300 кв. м. Из здания 1929 года был организован вывод людей для безопасности.
«Всего эвакуировано около 100 человек», — сказали в пресс- службе.
По данным источника агентства, огонь очень быстро распространился по зданию. Пожару присвоили третий номер сложности.
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