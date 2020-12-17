СМИ: одного из потерявшихся в подмосковных пещерах нашли в шоковом состоянии

Одного взрослого из туристической группы, потерявшейся в подмосковной пещере Сьяны, нашли у выхода из туннеля в шоковом состоянии. Об этом пишет Life Shot.

«Он находится в шоковом состоянии — ничего не может объяснить. Пока не понятно, что произошло», — говорится в сообщении.

Поиски еще одного взрослого и восьмерых детей в возрасте от 9 до 12 лет продолжаются. Как ранее писали СМИ, туристы готовились к соревнованиям по спортивному ориентированию и должны были выйти из пещер около 19.00 мск.

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