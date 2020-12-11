Разработчики вакцины «Спутник V» готовы поделиться технологиями с Францией

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» готовы поделиться технологиями с французской фармакологической корпорацией Sanofi. Об этом говорится в Twitter «Спутник V».

«Sputnik V» готов поделиться своими технологиями с «Санофи», чтобы помочь в разработке следующей вакцины. Партнерство разных производителей — путь в будущее», — указано в сообщении.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.

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