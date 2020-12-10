Путин оценил идею создания суда по правам человека в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране суда по правам человека. Его слова цитирует РИА «Новости».

По его словам, идею о создании российского суда по правам человека следует проработать.

«Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он добавил, что создание такого суда кажется правильной идеей.