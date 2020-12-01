В Ереване задержаны 35 оппозиционеров, требовавших отставки Пашиняна

Полиция Еревана сообщила о задержанных оппозиционерах, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В полицейские отделения доставлены 35 человек», — рассказали в пресс-службе.

Ранее противники премьера попытались перекрыть один из центральных проспектов армянской столицы, но были оттеснены полицейскими. Часть участников акции направились к зданию правительства.

В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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