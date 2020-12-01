В тюменском ТЦ обнаружили камеры видеонаблюдения в туалетах

В Тюмени прокуратура проверит торговый центр, в котором руководство установило в туалетах камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором посетитель тюменского ЦУМа показывает несколько камер видеонаблюдения в мужском туалете в зале с писсуарами.

«Прокуратура Центрального округа города Тюмени проверит эту информацию», — сказали в пресс-службе.

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