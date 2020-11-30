Главврач хабаровской поликлиники скончалась из-за COVID-19

Вера Пак — главврач городской поликлиники №11 в Хабаровске скончалась после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На 61 году жизни скоропостижно скончалась Вера Васильевна Пак, главный врач городской поликлиники №11. Она находилась в одном из коронавирусных госпиталей Хабаровска. Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким. Стойкости и крепости духа в это непростое время», - написал в своем Telegram-канале и.о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.

Пак отдала медицине 37 лет., поликлинике №11 — посвятила 17 лет профессиональной деятельности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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