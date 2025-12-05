На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развожаев рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку перевезли в Москву
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Девочку, которая пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, перевезли на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву — врачам нашей городской больницы № 5 удалось стабилизировать ее состояние», — написал он.

По его словам, из Москвы прилетел самолет МЧС с врачами и медсестрами Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. Пациентка была направлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Вместе с ней полетели родители.

1 декабря Развожаев сообщил, что пострадавшая при атаке ВСУ девочка находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. По его словам, ночью врачи провели ряд операций. Он отмечал, что департамент здравоохранения города и главный врач больницы №5 находятся на связи со специалистами РДКБ.

Девочка пострадала вечером 30 ноября в парке Победы. Она получила ранения осколками от сбитой воздушной цели.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

