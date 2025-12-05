На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран «Спартака» ждет много забитых мячей в матче с «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Масалитин ждет много забитых мячей в матче с «Динамо»
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что ждет много забитых мячей в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Чисто по составу «Спартак» имеет преимущество, но этим составом нужно уметь распорядиться. Жду результативной игры, три мяча точно жду, а может будет и феерии. Одни, что другие умеют играть в атаке и не умеют в обороне», — сказал Масалитин.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках национального первенства состоится 6 декабря на московском стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее «Спартак» высмеял отсутствие трофеев у «Динамо» перед матчем РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
