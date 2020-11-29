Россияне стали чаще подбирать животных на улице и реже покупать

Россияне стали меньше поддерживать заводчиков и чаще спасать бездомных кошек и собак, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты совместного исследования компаний «Сбербанк страхование» и «Рамблер».

Опрос показал, что 73% россиян держат у себя дома питомцев.

У 46% опрошенных — кошки, у 29% — собаки. Другие питомцы — птицы, рыбки, грызуны или экзотические животные — встречаются у 1-2% россиян.

Также выяснилось, что 42% россиян купили себе домашних животных, а 19% получили в подарок.

При этом отмечается, что жители России стали меньше поддерживать заводчиков, которые разводят животных на продажу, и начали спасать бездомных кошек и собак. Так, 32% респондентов признались, что подобрали своего нынешнего питомца на улице, еще 7% взяли животное из приюта.

У каждого пятого респондента дома живут два любимца, у 8% — три, а каждый восьмой дает кров более чем трем животным.

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Карантин с питомцем: как в России вырос спрос на животных