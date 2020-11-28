Врач рассказала, каким пациентам с коронавирусом требуется госпитализация
Пульмонолог Анна Власова рассказала, что даже при отсутствии симптомов пациентам с коронавирусом может понадобиться лечение в больнице. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По словам врача, главной опасностью является двусторонняя пневмония, которая может развиваться даже при нормальном самочувствии. Двустороннее поражение может вызвать острый респираторный дистресс-синдром.
«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — сказала Власова.
Пульмонолог добавила, что особенно опасны шестые-восьмые сутки заболевания - из-за цитокинового шторма. Это период, когда больше всего пациентов погибает из-за несвоевременного лечения.
Власова также призвала переболевших дополнительно обследовать легкие, чтобы не пропустить опасные осложнения.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.
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