Врач рассказала, каким пациентам с коронавирусом требуется госпитализация

Пульмонолог Анна Власова рассказала, что даже при отсутствии симптомов пациентам с коронавирусом может понадобиться лечение в больнице. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам врача, главной опасностью является двусторонняя пневмония, которая может развиваться даже при нормальном самочувствии. Двустороннее поражение может вызвать острый респираторный дистресс-синдром.

«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», — сказала Власова.

Пульмонолог добавила, что особенно опасны шестые-восьмые сутки заболевания - из-за цитокинового шторма. Это период, когда больше всего пациентов погибает из-за несвоевременного лечения.

Власова также призвала переболевших дополнительно обследовать легкие, чтобы не пропустить опасные осложнения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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