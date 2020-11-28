Заммэра Новоуральска Черницкий найден мертвым

Заместителя мэра города Новоуральска (Свердловская область) Михаила Черницкого нашли мертвым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Следственного комитета по региону.

Отмечается, что следственным отделом по городу Алапаевск возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным следствия, чиновник умер от огнестрельного ранения. Оружие изъято, назначаются экспертизы и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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