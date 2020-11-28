В минздраве Украины заявили об остановке «бешеного роста» случаев коронавируса

Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил о приостановке в стране «бешеного роста» случаев коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в ходе брифинга в субботу, 28 ноября.

Он отметил, что проанализировать эффективность введенных в стране мер можно будет по динамике заболеваемости на предстоящей неделе.

«Сейчас мы видим, что, если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам действительно удалось немного остановить такой бешеный рост количества инфицированных», — сказал украинский министр.

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