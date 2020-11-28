Власти пообещали за выходные восстановить электроснабжение на остров Русский
Власти Приморского края пообещали в эти выходные полностью восстановить электроснабжение острова Русский. Об этом сообщает сайт правительства региона.
Отмечается, что для ускорения подачи электричества в работах дополнительно задействуют еще десять гражданских и 20 военнослужащих.
«Нужно восстановить линию 6 кВ, протяженность которой составляет около 10 километров. Потребуется очистить подъездные пути, просеки», — сказано в сообщении.
В краевом правительстве уточнили, что эти на проведение этих работ понадобится сутки или двое.
Из-за обрушившегося на Приморье 19 ноября ледяного дождя без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов, почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В крае был объявлен региональный режим ЧС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Чиновницу уволили за бездействие во время ЧС на острове Русский
— Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценивается в 266 млн рублей
— Власти Приморья оценили ситуацию с электроснабжением в регионе