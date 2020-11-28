В Забайкалье продлили режим самоизоляции для пожилых

Режим самоизоляции для жителей Забайкальского края старше 65 лет продлили до 7 февраля 2021 года, передает пресс-служба регионального правительства.

Там отметили, что люди данного возраста находятся в категории риска, при заболевании коронавирусной инфекции вероятность развития тяжелой формы болезни у них гораздо выше.

«У забайкальцев возраста 65 лет и старше все чаще подтверждают диагноз «новая коронавирусная инфекция», а также отмечается тяжелое течение опасной болезни», — говорится в сообщении.

В краевом правительстве также сообщили, что среднее число заболевших на 100 тыс. населения среди людей старшего поколения увеличивается с каждой неделей.