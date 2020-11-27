Онищенко раскритиковал вакцинацию всех россиян от коронавируса
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Национальной службе новостей заявил, что не нужно вакцинировать от коронавируса все население страны.
«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями», — сказал Онищенко.
Также, по его словам, вакцинировать нужно врачей и учителей. Как сказал политик, этого будет достаточно, чтобы остановить распространение вируса.
Онищенко призвал серьезнее относиться к прививкам, потому что это серьезная иммунобиологическая операция.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.
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