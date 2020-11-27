Онищенко раскритиковал вакцинацию всех россиян от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Национальной службе новостей заявил, что не нужно вакцинировать от коронавируса все население страны.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями», — сказал Онищенко.

Также, по его словам, вакцинировать нужно врачей и учителей. Как сказал политик, этого будет достаточно, чтобы остановить распространение вируса.

Онищенко призвал серьезнее относиться к прививкам, потому что это серьезная иммунобиологическая операция.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве «скорые» будут развозить лекарства

— Микробиолог объяснил, почему не все заражаются COVID-19

— Эксперт рассказал, как долго в России продлится масочный режим