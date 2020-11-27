В киосках Орла нашли марки с портретом Гитлера
Катерина Медведева
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В Орле в газетных киосках обнаружили почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Следователи обратили внимание на необычные марки после публикаций в местных СМИ.
«Инициировано производство доследственной проверки по факту реализации на территории города Орла в газетных киосках почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что продажа марок в настоящее время прекращена. СК проводит проверку, которая позволит установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее СМИ стало известно, что марки с портретом Гитлера продавались в киосках «Орелсоюзпечать» по 290 руб.
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