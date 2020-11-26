СК завершил допрос бывшего замглавы ФСИН Максименко

Следственный комитет РФ в четверг, 26 ноября, завершил допрос экс-заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уведомил, что следственные действия с Максименко на сегодня завершены.

«Он допрошен как обвиняемый», — сказано в сообщении.

Как рассказал источник, Максименко уже помещен в изолятор временного содержания на Петровке. По его информации, решение об избрании ему меры пресечения суд примет 27 ноября.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства.

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