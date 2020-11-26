Московское метро не планируют закрывать в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что столичные власти пока не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь.

Он отметил, что массовые мероприятия в Москве проводиться не будут: «Путешествие в Рождество», фестивали — их не будет». Однако метро, вероятно, будет работать 31 декабря - 1 января.

«В некоторых регионах было принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь, пока мы такое решение не принимали», — рассказал Собянин.

По последним данным, в Москве выявлено 577 177 человек с коронавирусом, из них выздоровели почти 430 тыс. пациентов, умерли — 8 603.

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