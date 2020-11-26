Собянин сообщил об отсутствии планов по «закрытию» Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей отсутствуют планы по закрытию столицы или отдельных секторов экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе своего выступления в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник подчеркнул, что власти ориентируются на реальную эпидемиологическую ситуацию в столице и принимают минимальные ограничения, но при этом «слухи ходят словно мухи».

«Вы знаете, мы «закрывали» (Москву. — «Газета.Ru») по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет», — сказал Собянин.

Он отметил, что в настоящее время промышленность, торговля, общепит и другие предприятия в городе продолжают работать в плановом режиме.

Ранее столичные власти продлили ограничительные меры для определенных категорий граждан, а также удаленный режим работы для трети сотрудников всех предприятий. Срок действия ограничений — в частности запрет на ряд публичных мероприятий — заканчивался 29 ноября, теперь же они сохранятся до 15 января.

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