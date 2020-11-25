Мясников предупредил о новых волнах коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что россиян ждут новые пики эпидемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вы поймите простую вещь, что следующей осенью, а я думаю, что еще и к маю, будут очередные волны. Мы не успеем вакцинировать миллионы людей за это время… Весь следующий год нам придется жить с этими пиками», — сказал Мясников.

Врач заявил, что будет три-четыре «спокойных» месяца, которыми нужно воспользоваться, чтобы подготовиться к следующему обострению.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.

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