В Москве открыли новую станцию «Ховрино» будущего МЦД-3

В столице открылась новая станция «Ховрино», которая войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), передает РИА «Новости».

«Ховрино» открыли накануне, 23 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«В Ховрино сформирован большой транспортный пересадочный узел, построено метро «Ховрино», международный автобусный вокзал, и вот современный вокзал железной дороги на будущем МЦД-3», — сказал мэр.

Станцию начали строить во втором квартале 2017 года. Ее возведение завершилось спустя три года. Как отмечает агентство, работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.

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