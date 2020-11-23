В следственном управлении полиции на северо-западе Москвы произошел пожар
Катерина Медведева
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В следственном управлении полиции по Северо-Западному административному округу Москвы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что возгорание произошло по адресу: улица Маршала Конева, дом 6. Людей эвакуировали, в здании наблюдалось полное задымление.
По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС России, загорелись личные вещи на площади 10 кв. метров. В настоящее время пожар потушен. В ходе инцидента никто не пострадал.
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