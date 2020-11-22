В Якутии снимут с продажи антисептик, которым насмерть отравились семь человек

Антисептик для рук на основе метанола, после выпивания которого насмерть отравились семь жителей Якутии, будет снят с продажи в республике. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по региону.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что 18 ноября жители села Томтор Таттинского района Якутии купили в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь. В результате употребления этого средства скончались семь человек.

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