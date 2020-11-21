Зиничев прибыл в Армению для определения гуманитарных задач в Карабахе

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

В армянскую столицу также приехали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что 21 ноября Зиничев проведет рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы.

Кроме того, члены российской делегации встретятся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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