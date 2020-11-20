В Тбилиси полиция задержала захватчика заложников
Карина Казанцева
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В Тбилиси полиция задержала мужчину, который ранее захватил девять заложников в микрофинансовой организации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.
«Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан», — приводятся слова начальника патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.
Отмечается, что заложники не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси вооруженный неизвестный мужчина ворвался в микрофинансовую организацию и взял в заложники 9 человек. Он потребовал сократить банковские проценты и цены на лекарства.
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