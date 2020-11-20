6 из 9 заложников в Тбилиси освобождены

В Тбилиси вооруженный мужчина, захвативший микрофинансовую организацию, освободил шестерых из девяти заложников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

«Шесть заложников из девяти уже освобождены. В результате переговоров с захватчиком часть заложников поэтапно покинули здание», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси вооруженный неизвестный мужчина ворвался в микрофинансовую организацию и взял в заложники 9 человек.

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