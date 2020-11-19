Роскачество перепроверило безопасность дорогой и дешевой водки

Роскачество провело повторную проверку водки и пришло к выводу, что дорогая и дешевая продукция одинаково безопасна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование организации.

Так, все образцы соответствовали требованиям 171-ФЗ, большую часть из них Роскачество оценило на 5 баллов.

Отмечается, что в ходе эксперимента была проверена водка стоимостью от 200 до 1554 рублей за бутылку 0,5 литра.

«Можно утверждать, что качество водки кардинально не зависит от ее цены», — подчеркнули эксперты.

При этом по оценкам профессиональных дегустаторов, лучшие характеристики были замечены у образцов, цена которых варьируется от 230 до 1000 рублей за указанный объем.

Однако в напитках двух торговых марок были замечены незначительные недостатки, они касались способа очистки водки и ее вкуса.

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