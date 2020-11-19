Дело срочника Шамсутдинова начнут рассматривать 23 ноября

Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае в 2019 году, рассмотрят 23 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд в Чите.

Отмечается, что суд пройдет с участием присяжных заседателей.

«Сформирована коллегия присяжных, судебное заседание назначено на 23 ноября в помещении Читинского гарнизонного военного суда», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц». Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Срочник признал вину.

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