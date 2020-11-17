Власти Москвы рассказали о выявленных нарушениях режима изоляции среди граждан с COVID

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о выявленных нарушениях режима обязательной изоляции среди проходящих лечение на дому граждан с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в целях противодействия распространению коронавируса в столице ведется постоянный контроль за соблюдением данного режима.

«Нарушение неизбежно ведет к заражению коронавирусной инфекцией большого числа жителей столицы, именно поэтому данная категория граждан должна неукоснительно соблюдать режим изоляции», — подчеркнул Данчиков.

Он уточнил, что с начала ноября было выявлено более тысячи нарушений. При этом всего с момента действия режима повышенной готовности данный режим нарушили свыше 91 тыс. жителей столицы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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